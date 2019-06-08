الإمارات تشارك في تطوير خط الملاحة عبر القطب الشمالي

وقّعت موانئ دبي العالمية، اتفاقية رباعية، لتنفيذ مشروع مشترك ومتكامل لتطوير الطريق البحري الشمالي. وقد تم التوقيع على الاتفاقية على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في روسيا. وتعتزم أطراف الاتفاقية الدخول في شراكة استراتيجية عبر مشروع مشترك لتشغيل وتطوير حركة مرور البضائع العابرة من هذا الطريق وزيادة حجم حركة الشحن في المنطقة القطبية الشمالية الروسية، حيث يمثل تشغيل الطريق البحري الروسي الشمالي خياراً جديداً للمشروع الصيني الحزام والطريق، حيث إنه سيكون أقصر طريق بحري لتوصيل البضائع من شمال آسيا إلي أوروبا.





قام بالتوقيع على الاتفاقية كل من سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، وديميترييف كيريل ألكسندروفيتش، المدير العام لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، وفلاديمير بوتانين، رئيس شركة نوريلسك نيكل، وإليكسي ليخاتشيف المدير العام لشركة روساتوم.





وقال سلطان بن سليم الرئيس التنفيذي للشركة في تغريدات على صفحته الخاصة على تويتر: "وقّعت اتفاقية مشروع مشترك مع (روساتوزم جلوبال ونوريلسك نيكل وريديف بريس) حول التعاون المشترك في النقل عبر طريق الشمال البحري. ونهدف من خلال المشروع إلى زيادة حجم حركة المرور البحري عبر طريق الشمال والأجزاء التابعة للاتحاد الروسي في منطقة القطب الشمالي".





وأضاف ابن سليم: "ومن أجل إنجاز هذا الهدف سوف نصمم وننشئ أسطولاً من السفن وكاسحات الجليد التي تناسب هذا النوع من الأنشطة، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية الخاصة بالموانئ. ولا شك أننا نتعامل مع بيئة العمل الجديدة بأقصى درجات الجدية وملتزمون بحماية هذه الخطوط البحرية التي تشهد نمواً في حركة الشحن".





وخلال المرحلة الأولى، سيتعين على أطراف الاتفاقية وضع استراتيجية لزيادة كفاءة استغلال الطريق البحري الشمالي، وتحديد أساليب تطوير حركة المرور عبره. وسينصب التركيز على خطوط شحن الحاويات والبضائع الأخرى على طول الطريق. كما سيتم تحديد قيمة التمويل المخصصة لتصميم وبناء أسطول إضافي من السفن وكاسحات الجليد، إضافة إلى البنية التحتية للموانئ.



