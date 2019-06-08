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طقس الأحد.. ممطر بعدة مناطق والعظمى في القاهرة 33

السبت 08/يونيو/2019 - 08:34 م
طقس الأحد.. ممطر بعدة مناطق والعظمى في القاهرة 33
أرشيفية
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يسود غدًا الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا كالتالي:

القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 28 درجة.

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المزيد عن: طقس الأحد سقوط الأمطار درجات الحرارة غدا حالة الجو غدا جنوب الصعيد السواحل الشمالية البحر المتوسط
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