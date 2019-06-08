ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

برشلونة يخطط لخطف أكبر صفقة

السبت 08/يونيو/2019 - 08:32 م
برشلونة يخطط لخطف أكبر صفقة
Advertisements
طباعة
مني العوضي
 
Advertisements
بدأت إدارة نادي برشلونة الاسباني، تدخل في مفاوضات جادة مع الأهداف التي حددها الجهاز الفني للبارسا بقيادة إرنستو فالفيردي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت تقارير صحفية ألمانية، مساء اليوم السبت، أن نادي برشلونة بدأ يتحرك من أجل التعاقد مع جوشوا كيميش لاعب بايرن ميونخ الألماني.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن نادي برشلونة قد وضع الظهير الأيمن كيميش ضمن قائمة أهدافه وبدأ يراقب وضعه مع بايرن ميونخ وذلك بعد التقارير التي أكدت رحيل نيلسون سيميدو.

وقدم جوشوا مستويات متميزة بقميص بايرن ميونيخ وأصبح هدفاً أساسياً للنادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية.
Advertisements
المزيد عن:
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الأرجنتين - أساسي
5
x
02:10
1
نيكاراجوا - أساسي
نيجيريا - أساسي
0
x
18:00
0
زمبابوي - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
2
x
15:00
1
ويلز
روسيا البيضاء
0
x
20:45
0
ألمانيا
بلجيكا
0
x
20:45
-0
كازاخستان
اليونان
0
x
20:45
0
إيطاليا
تركيا
0
x
20:45
0
فرنسا
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2019
الولايات المتحدة الأمريكية
1
x
17:30
2
الإكوادور
كوريا الجنوبية
0
x
20:30
0
السنغال