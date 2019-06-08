برشلونة يخطط لخطف أكبر صفقة
السبت 08/يونيو/2019 - 08:32 م
مني العوضي
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بدأت إدارة نادي برشلونة الاسباني، تدخل في مفاوضات جادة مع الأهداف التي حددها الجهاز الفني للبارسا بقيادة إرنستو فالفيردي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكرت تقارير صحفية ألمانية، مساء اليوم السبت، أن نادي برشلونة بدأ يتحرك من أجل التعاقد مع جوشوا كيميش لاعب بايرن ميونخ الألماني.
وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن نادي برشلونة قد وضع الظهير الأيمن كيميش ضمن قائمة أهدافه وبدأ يراقب وضعه مع بايرن ميونخ وذلك بعد التقارير التي أكدت رحيل نيلسون سيميدو.
وقدم جوشوا مستويات متميزة بقميص بايرن ميونيخ وأصبح هدفاً أساسياً للنادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية.
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