الكشف عن قمصان منتخب الكاميرون في أمم أفريقيا ٢٠١٩
السبت 08/يونيو/2019 - 08:27 م
أسماء فايز
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أعلن منتخب الكاميرون لكرة القدم عن قميصه الجديد الذي سيخوض به نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى مصر فى الفترة ما بين ٢١ يونيو وحتى ١٩يوليو ٢٠١٩.
وينافس المنتخب الكاميرونى ضمن المجموعة السادسة بالبطولة الأفريقية التى تضم كل من الكاميرون وغانا وغينيا بيساو وبنين ، وتحتضنها محافظة الإسماعيلية.
وتشهد النسخة التى تستضيفها مصر تواجد ٢٤ منتخبا فى البطولة للمرة الأولى فى تاريخها ، إذ يتم تقسيم المنتخبات إلى ٦ مجموعات ويتأهل للمرحلة التالية أصحاب المركزين الأول والتانى.
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