ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الكشف عن قمصان منتخب الكاميرون في أمم أفريقيا ٢٠١٩

السبت 08/يونيو/2019 - 08:27 م
الكشف عن قمصان منتخب الكاميرون في أمم أفريقيا ٢٠١٩
Advertisements
طباعة
أسماء فايز
 
Advertisements
أعلن منتخب الكاميرون لكرة القدم عن قميصه الجديد الذي سيخوض به نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى مصر فى الفترة ما بين ٢١ يونيو وحتى ١٩يوليو ٢٠١٩.

وينافس المنتخب الكاميرونى ضمن المجموعة السادسة بالبطولة الأفريقية التى تضم كل من الكاميرون وغانا وغينيا بيساو وبنين ، وتحتضنها محافظة الإسماعيلية.

وتشهد النسخة التى تستضيفها مصر تواجد ٢٤ منتخبا فى البطولة للمرة الأولى فى تاريخها ، إذ يتم تقسيم المنتخبات إلى ٦ مجموعات ويتأهل للمرحلة التالية أصحاب المركزين الأول والتانى.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الأرجنتين - أساسي
5
x
02:10
1
نيكاراجوا - أساسي
نيجيريا - أساسي
0
x
18:00
0
زمبابوي - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
2
x
15:00
1
ويلز
روسيا البيضاء
0
x
20:45
0
ألمانيا
بلجيكا
0
x
20:45
-0
كازاخستان
اليونان
0
x
20:45
0
إيطاليا
تركيا
0
x
20:45
0
فرنسا
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2019
الولايات المتحدة الأمريكية
1
x
17:30
2
الإكوادور
كوريا الجنوبية
0
x
20:30
0
السنغال