راغب علامة يطفئ شمعة عيد ميلاده ويحتفل بعيد الفطر

في أضخم حفلات عيد الفطر السعيد في دبي أحيا السوبر ستار راغب علامة حفلاً فاق حضوره الألفي شخص من مختلف الجاليات العربيّة التي توافدت من مختلف أنحاء الإمارات.

وشارك السوبر ستار الحفل النجم اللبنانيّ وائل كفوري الذي فاجأ علامة بإهدائه أغنية "رح طيّر حمام" بمناسبة عيد ميلاده، وذلك في ختام وصلة كفوري الغنائيّة،و قبل أن يعتلي راغب المسرح وسط صيحات وهتاف الجمهور.

كما فاجأ منظّم الحفل صاحب شركة سبوتلايت ماهر خوخجي السوبر ستار على المسرح بالإحتفال بعيد ميلاده بقالب حلوى مميّز، وبنثر جوّ من الفرح بأرجاء الصالة كافّة.

وتلقّى نجم النجوم في يوم عيد ميلاده سيل من المعايدات على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي من جمهوره ومعجبيه ومن عدد من الإعلاميين والفنّانين والمشاهير.

وبدوره عايد السوبر ستار جمهوره بمفاجأتيْن ألا وهما إطلاق أغنيتيْ "لو دارت الأيّام"، و"اللي باعنا" بنكهة جديدة وتوزيع مختلف، وذلك من الجلسة الغنائيّة الخاصّة التي صوّرها علامة لصالح تطبيق أنغامي مؤخّراً.

كما وجّه ملك المسارح في صباح اليوم التالي للحفل شكراً لجميع من ساهم في إنجاح حفل عيد الفطر، وخصّ بالشكر منظّم الحفل صاحب شركة سبوتلايت ماهر خوخجي للاحتفال بعيد ميلاده، وكذلك شكر النجم اللبنانيّ وائل كفوري بالقول: " كانت فرصة رائعة أن ألتقي مع وائل كفوري، وقد أمضينا لحظات من العمر سوياً، كما أشكره على معايدتي بآداء أغنيتي "رح طيّر حمام" التي كانت مفاجأة جميلة جداً دخلت إلى وسط قلبي".





هذا ويتحضّر السوبر ستار قريباً لجولته الأمريكيّة التي سبق أن أعلن عنها منذ أيّام قليلةن ويعلن اليوم على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي إسم الرابحين الذي شاركوا في المسابقة التي تخوّلهم بالفوز بتذاكر لحضور حفله في ولاية ديترويت، كما يعد السوبر ستار بالمزيد من المفاجآت والهدايا بخصوص حفلاته في واشنطن، ونيو جرسي، ولاس فيغاس.