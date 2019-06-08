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إسبانيا تهزم جنوب إفريقيا بمونديال السيدات

السبت 08/يونيو/2019 - 08:22 م
إسبانيا تهزم جنوب إفريقيا بمونديال السيدات
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وكالات
 
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قلب المنتخب الإسباني لكرة القدم تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول إلى فوز تاريخي 3 / 1 على منتخب جنوب أفريقيا في الشوط الثاني من مباراتهما اليوم السبت بالجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية في الدور الأول لبطولة كأس العالم 2019 للسيدات بفرنسا.

والفوز هو الأول للمنتخب الإسباني في بطولات كأس العالم حيث يشارك الفريق في البطولة للمرة الثانية فقط في تاريخه فيما خاض منتخب جنوب أفريقيا اليوم أولى مبارياته في بطولات كأس العالم للسيدات علما بأنه أصبح سادس منتخب أفريقي يظهر في بطولات كأس العالم.

وأنهى منتخب جنوب أفريقيا الشوط الأول لصالحه بهدف سجلته تيمبي كاتالانجا في الدقيقة 25 .

وفي الشوط الثاني ، رد المنتخب الإسباني بقوة حيث تحسن أداء الفريق وترجم هذا التحسن إلى ثلاثة أهداف سجلتها جينيفر هيرموسو من ضربتي جزاء في الدقيقتين 69 و82 ولوسيا جارسيا في الدقيقة 89 .

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