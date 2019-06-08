الزنط: هيومان رايتس ممولة من قطر.. وتقريرها عن مصر لا يمت للواقع بصلة

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قال الدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، إن تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش، الذي أنتقد مصر، صدر بعد تسلم مصر للإرهابي هشام عشماوي، وهذا دليل على تواطؤ هذه المنظمة مع الإرهاب.



وأضاف "الزنط"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء السبت، أن هذا التقرير مغلوط ومستمد من بعض منظمات حقوق الإسنان التابعة لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، معقبًا: "تقرير هيومان رايتس ووتش الذي صدر في 134 صفحة لا يمت للواقع بصلة".



وتابع أن مصر لا يجب أن تتوقف كثيرًا أمام التقارير التي تصدر من منظمة هيومان رايتس ووتش، خاصة أنها ليست منظمة دولية مثلما يتوقع البعض، ومموله من قطر.

