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إقبال جمهوري كثيف على "الممر".. والسينمات ترفع شعار كامل العدد

السبت 08/يونيو/2019 - 08:21 م
إقبال جمهوري كثيف على الممر.. والسينمات ترفع شعار كامل العدد
الممر
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الفجر الفني
 
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شهدت السينمات إقبال كثيف للغاية على فيلم " الممر"، الذي يقوم ببطولته النجم أحمد عز ويخوض به سباق موسم عيد الفطر .

وتواجد الجمهور بشكل كبير في الحفلات في الوقت الذي رفعت فيه  كثير من السينمات شعار كامل العدد للعديد من الحفلات قبل بدأها بساعات.

ولقى الفيلم إشادات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث وصفه البعض أنه يعد أحد أهم الأفلام الوطنية الحربية التى مرت في تاريخ مصر.

"الممر" يشارك فى بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من الفنانين هم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدي، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف وهو من إخراج شريف عرفه.

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