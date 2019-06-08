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تشكيل ألمانيا أمام روسيا البيضاء

السبت 08/يونيو/2019 - 08:19 م
تشكيل ألمانيا أمام روسيا البيضاء
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الفجر الرياضي
 
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أعلن يواكيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني عن التشكيلة الأساسية لمواجهة منتخب روسيا البيضاء إطار التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية يورو 2020‘.

وضمت التشكيلة الأساسية للمنتخب الألماني:

حارس المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: جوناثان تاه ، نيكو شولز ، نيكلاس زوله ، لوكاس كلوسترمان.

خط الوسط: جوشوا كيميج ، ليروي ساني ، إلكاي جوندوجان ، ماتياس جينتير.

خط الهجوم: ماركو رويس ، سيرجي جنابري.
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