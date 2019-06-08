تشكيل ألمانيا أمام روسيا البيضاء

أعلن يواكيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني عن التشكيلة الأساسية لمواجهة منتخب روسيا البيضاء إطار التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية يورو 2020‘.





وضمت التشكيلة الأساسية للمنتخب الألماني:





حارس المرمى: مانويل نوير.





خط الدفاع: جوناثان تاه ، نيكو شولز ، نيكلاس زوله ، لوكاس كلوسترمان.





خط الوسط: جوشوا كيميج ، ليروي ساني ، إلكاي جوندوجان ، ماتياس جينتير.





خط الهجوم: ماركو رويس ، سيرجي جنابري.