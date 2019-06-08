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ننشر درجة القبول بالصف الأول الثانوى بالمدارس الخاصة في الغربية

السبت 08/يونيو/2019 - 08:19 م
ننشر درجة القبول بالصف الأول الثانوى بالمدارس الخاصة في الغربية
أرشيفية
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أيمن يحيي
 
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اعتمد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى بالمدارس الخاصة المرخص لها بالمرحلة الثانوية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية للعام الدراسى 20192020 وهو 165 درجة.

وذلك بعد دراسة عدد المدارس الخاصة المرخص لها بالمرحلة الثانوية بنطاق المحافظة ووفق كثافة الطلبة المحددة فى اللوائح الداخلية لهذه المدارس.
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