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توتنهام ينافس مانشستر يونايتد على نجم ليون

السبت 08/يونيو/2019 - 08:17 م
توتنهام ينافس مانشستر يونايتد على نجم ليون
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علي نبوي
 
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دخل نادي توتنهام في منافسة قوية مع مانشستر يونايتد للتعاقد مع تانغي ندومبيلي لاعب فريق ليون الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي، وفقا لما ذكرته تقارير صحفية في إنجلترا.

وبحسب صحيفة "الصن" البريطانية فإن توتنهام مهتم بالحصول على خدمات لاعب الوسط الفرنسي، لتعزيز صفوفه في الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة بأن توتنهام يرصد ٥٠ مليون جنيه إسترليني للفوز بخدمات اللاعب المطلوب من مانشستر يونايتد.

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