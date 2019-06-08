محافظ الغربية يحدد مع نواب المحافظة آليات قبول الطلاب برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي (صور)

عقد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، لقاء موسع مع أعضاء مجلس النواب على مستوى المحافظة، بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم، لتحديد أليات قبول الطلاب بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائى وفق الطاقة الإستعابية وكثافة الفصول وذلك من أجل تنظيم العملية التعليمية بالمحافظة لتوفيرمناخ تعليمى متميز لجميع الطلاب.





فى بداية اللقاء وجه محافظ الغربية وكيل وزارة التربية والتعليم بالعمل على تحقيق نسب الكثافة العادلة للطلاب مع مراعاة محددات السن ولم شمل الأسرة والمربع السكنى مع الإلتزام الكامل بالشفافية فى قبول الطلاب.





وكذا التنبية على جميع مديرى المدارس الإبتدائية بقبول جميع الطلاب من 6 سنوات فأكثر إعتبارًا من أول أكتوبر 2019 طبقًا للقانون وتسهيل كافة إجراءات التقديم مع عمل تنسيق بين المدارس ذات الكثافة العالية والمنخفضة وفق خريطة المدارس والكثافات السكانية.





وكذا عرض تقرير مفصل عن عدد الطلاب فوق الكثافة بكل دائرة تعليمية بالمحافظة وأيضًا عرض موقف نهائى عن كثافة الطلاب بجميع فصول المحافظة قبل إعلان توزيع الطلاب للتأكد من تحقيق التوازن بين عدد الطلاب والفصول المتاحة وتقليل ظاهرة تكدس الفصول.





وخلال الإجتماع أعلن محافظ الغربية فتح التقديم فى المدارس الرسمية للغات بداية من962019 إلى 2572019 بحيث يكون التقديم فى المدارس الآتية (مدرسة صادق الرافعى الرسمية للغات بطنطا – ومدرسة على مبارك الإبتدائية المشتركة – ومدرسة عبد الرحمن الرسمية للغات بالمحلة الكبرى ومدرسة الشهيد محمد الدرة بالمحلة الكبرى ومقر الإدارة التعليمية بزفتى – المدرسة الإعدادية بنات بالسنطة – ومدرسة إبيار الرسمية للغات بكفر الزيات – ومدرسة التحرير الرسمية للغات بسمنود - ومدرسة قطور الإبتدائية المشتركة – ومدرسة الجمهورية الرسمية للغات).





بحيث لايوجد إستثناء من موعد القبول ويكون سن القبول من 4 سنوات إلى 6 سنوات إلا يوم إعتبارًا من أول أكتوبر 2019 مع ضرورة بقاء الطفل عامين متتالين برياض الأطفال (عام مستوى أول – عام مستوى ثانى) ولا يوجد تحويلات حال قبول الطفل بالمستوى الأول رياض الأطفال فى نفس العام.





وفى حالة ثبوت التقدم فى أكثر من إدارة سيلغى النظام الإلكترونى التقدم ويتم التنسيق على مستوى كل إدارة تعليمية طبقًا للبرنامج الإلكترونى المعد من قبل تطوير المديرية بحيث تملأ بيانات الطفل بإستمارة الإلتحاق المرفقة بنشرة سن القبول بمعرفة ولى الأمر.





وتعلن نتائج القبول فى موعد أقصاه الأسبوع الأول من سبتمبر 2019 على صفحة مديرية التربية والتعليم ويتم دفع المصروفات فى غضون 10 أيام من إعلان قبول الطفل وإلا سقط حقه.





كما أكد محافظ الغربية على إهتمامه الكبير بالمنظومة التعليمية والصحية بالمحافظة من أجل تقديم خدمات جيدة لمواطنى المحافظة.



