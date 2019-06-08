معلومات هامة تعرفيها لأول مرة عن حبوب منع الحمل

ننشر لكِ في السطور التالية معلومات تعرفينها لأول مرة عن حبوب منع الحمل وهي تتمثل في التالي:





يقوم عمل حبوب منع الحمل على منع حدوث التبويض.

تحتوي حبوب منع الحمل على هرمونين.

وهناك نوعاً يحتوي على هرمون واحد مخصص للمرضعات.

الحبوب التي تحتوي على أكثر من هرمون تمنع للمرضعات والمصابات بارتفاع ضغط الدم.

كما أن حبوب منع الحمل التي تحتوي على هرمون واحد لا توصف للسيدات المصابات بنزف الرحم واللواتي أصبن بسرطان الثدي.

تعتبر حبوب منع الحمل من أ.فضل وسائل منع الحمل ويليها اللولب.

تعمل حبوب منع الحمل على تنظيم الدورة الشهرية.

ولا تسبب العقم كما تعتقد بعض النساء.

يمكن حدوث الحمل بمجرد التوقف عن تناولها.

كما أن حبوب الحمل تسهم في علاج حب الشباب وتكيسات المبيضات لمن لم يسبق لهن الزواج.