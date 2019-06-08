خاص - حقيقة انتقال دونجا إلى الزمالك





نفي محمد سلامة وكيل أعمال نبيل دونجا لاعب وسط فريق بيراميدز، ما تداولته بعض المواقع عن انتقال دونجا لصفوف الزمالك خلال الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وقال سلامة في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي"، بأن اللاعب لم يوقع لنادي الزمالك، وطالب وسائل الإعلام التحقق والتأكد فيما يتم نشره.





وأضاف بأن طموح اللاعب هو الإحتراف الخارجي، موضحًا أن دونجا تلقي العديد من عروض الإحتراف التي سيتم دراستهما خلال الفترة القادمة.



