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تأييد إعدام متهم وتخفيف الأحكام على آخرين بـ "خليه أوسيم الإرهابية"

السبت 08/يونيو/2019 - 07:01 م
تأييد إعدام متهم وتخفيف الأحكام على آخرين بـ خليه أوسيم الإرهابية
محكمة النقض - صورة أرشيفية
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طارق حافظ
 
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أصدرت محكمة النقض، اليوم السبت، حكما بتأييد عقوبة الإعدام بحق المتهم بكر أبوجبل، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خليه أوسيم الإرهابية كما قضت المحكمة بتخفيف عقوبة الإعدام لمتهم آخر واستبدلتها بمعاقبته بالسجن 15 سنة وتخفيف العقوبة لمتهمين من السجن 15 سنة إلي 10 سنوات، فيما قضت المحكمة بتأيد عقوبة السجن 15 سنة على 12 متهما اخرين.

كانت محكمة الجنايات أصدرت حكمها في قضية خلية إرهابية أوسيم الإرهابية بإعدام 4 متهمين بينهم 2 حكم عيهما غيابيا، وعاقبت 12 متهما (غيابيا) بالسجن المؤبد، وعاقبت 14 متهما حضوري بالسجن 15 عاما.

أسندت النيابة للمتهمين جرائم محاولة اغتيال قاضٍ والانضمام وإدارة "خلية إرهابية" والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، حيازة أسلحة وذخائر وتكدير الأمن والسلم العام.

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المزيد عن: خليه أوسيم الإرهابية النيابة العامة الحكم على متهم اغتيا قاضي
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