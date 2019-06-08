تركيا: تحييد 5 نساء من حزب العمال الكردستاني

أعلنت الشرطة التركية، اليوم السبت، تحييد 5 سيدات في عملية على حزب العمال الكردستاني المسلح، وهو المصطلح الذي تستخدمه للإشارة لنجاحها في قتل أو إصابة أو اعتقال هذه العناصر.





ونفذ الدرك التركي العملية صباح اليوم في كهف بمدينة تونجلي شرقي البلاد حيث يتحصن المتمردون.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان "في إطار عملية أمنية، قامت الوحدة الخاصة من الدرك بعملية في كهف في تونجلي وتم تحييد 5 سيدات متمردات".

ومن المعتاد وقوع مواجهات بين جنود أتراك ومتمردين منذ قطع تركيا وحزب العمال الكردستاني في صيف 2015 وقف إطلاق نار استمر نحو عامين وتم التفاوض خلاله على اتفاق سلام دائم.

وبدأ الجيش التركي عملية عسكرية في أواخر مايو الماضي على قواعد محتملة ومعسكرات لحزب العمال الكردستاني الذي أعلنه منظمة إرهابية.

وقتل نحو 47 ألف شخص في هجمات ومواجهات بين حزب العمال الكردستاني وقوات الأمن التركية منذ منتصف 1980.