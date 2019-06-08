برشلونة يحدد بديل سواريز
السبت 08/يونيو/2019 - 06:59 م
محمد جمال
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أفادت تقارير إسبانية عن دخول مسؤولي نادي برشلونة الإسباني في مفاوضات مع مهاجم اوروكواى ولاعب جيرونا الإسباني "كريستيان ستواني لتدعيم الخط الهجومي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.
وذكرت صحيفة" موندو ديبورتيفو "أن قرار المفاوضات مع ستواني جاء ليكون بديلاً جيداً لمواطنه لويس سواريز خلال الفترة المقبلة.
وسجل مهاجم جيرونا خلال الموسمين السابقين 21 و19 هدف مما أثار إعجاب إدارة برشلونة أن رغم تقدمه في العمر وبلوغه عامه الـ 32 إلا وأنه قاذر علي التسجيل.
وأشارت الصحيفة أن الصفقة لن تتعدي الـ 7 ملايين يورو ولكن لن يقوم برشلونة بالدخول في مفاوضات جدية لضم اللاعب إلا بعد التعاقد رسمياً مع الفرنسي أنطوان جريزمان.
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