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ليجانيس الإسباني يتعاقد مع حارس الزمالك

السبت 08/يونيو/2019 - 07:00 م
ليجانيس الإسباني يتعاقد مع حارس الزمالك
الزمالك
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الفجر الرياضي
 
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أكد المعلق الرياضي بلال علام تعاقد نادي ليجانيس الإسباني مع محمد عز الدين، الشهير بـ"سي مو"، ناشئ بنادي الزمالك، بداية من الموسم الجديد.

وقال بلال علام، عبر حسابه الخاص على "تويتر": خبر جميل وسعيد.. محمد عز الدين "سي مو" حارس مرمى الزمالك تحت ١٦ سنة ينتقل لصفوف ليجانيس الأسباني".

وأضاف علام: هذا الحارس تحدثت عنه من فترة أنه كان قريبًا من الاحتراف كثيرًا، واليوم تحققت أمنيته وحلم عائلته.. بالتوفيق لمحمد في رحلته القادمة".

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