الأوقاف تعلن عن فتح باب التقدم للمسابقة المحلية في حفظ القرآن الكريم

أعلنت وزاوة الأوقاف عن فتح باب التقدم للمسابقة المحلية الكبرى في حفظ القرآن الكريم وتجويده وفهم معانيه ومقاصده السامية، تمهيدا لتصعيد الأوائل من الناجحين في المسابقة المحلية للمشاركة في المسابقة العالمية للقرآن الكريم.





وجاءت المسابقة في الفروع التالية، الفرع الأول حفظ القرآن الكريم مع تفسيره، ويشترط في المتقدم أن يكون من طلاب أو خريجي إحدي الكليات الأزهرية ، وألا يزيد سنه عن ٣٥ عاما ، والفرع الثاني حفظ القرآن الكريم وتجويده لأصحاب الصوت الحسن بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن ثلاثين عاما ، والفرع الثالث حفظ القرآن الكريم وتجويده للناشئة تحت ١٢ سنة، والفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة ، تحت الخامسة والعشرين سنة نصف القرآن على الأقل.



