ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مصدر أمني يفجر مفاجأة عن طرفي واقعة البلطجة في وضح النهار بالمنصورة

السبت 08/يونيو/2019 - 07:11 م
مصدر أمني يفجر مفاجأة عن طرفي واقعة البلطجة في وضح النهار بالمنصورة
Advertisements
طباعة
محمد كشك
 
Advertisements
قال مصدر أمني، بمديرية أمن الدقهلية، إن طرفي المشاجرة في الفيديو المتداول لثلاث أشخاص ملثمين يعتدون على مواطن في شارع قناة السويس بالمنصورة، مسجلين خطر وبينهم خلافات.

وأوضح المصدر، أن "إيهاب.ا"، الذي تم الاعتداء عليه مسجل شقي خطر، وكان محبوسًا على ذمة قضية شروع في قتل وخرج من الحبس بتاريخ 3 يونيو 2019، بعد التصالح مع أطراف الواقعة، وأن الشخص المصاب دائم الخلافات ووقعت بينه وبين أحد المتهمين ويدعى "أحمد.ع.ح"، خلافات سابقة.

وكشف الفيديو المتداول ظهور 3 أشخاص ترصدوا المجني عليه وانتظروا مرره من شارع قناة السويس، واستوقفوا السيارة التي كان يستقلها واعتدوا عليه بالضرب وأصابوه بطلق خرطوش في ساقه، وطعنات في أنحاء متفرقة من الجسم.

وأشار المصدر إلى أن المجني عليه جرى نقله إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج، وتبين إصابته بكسر مضاعف بعظام الساق اليمنى مصحوب بتهتك وآثار طلق خرطوش، وتهتك بأنسجة وأوتار الرسغ الأيمن، وجرح قطعى بفروة الرأس وشرخ بعظام الجمجمة، وبعد عمل الإسعافات الأولية والفحوصات تم دخوله العمليات لإجراء التدخلات الجراحية المبدئية.

وكثفت الأجهزة الأمنية من جهودها تحت ‘شراف العميد أحمد شوقي مدير مباحث مديرية أمن الدقهلية وفريق البحث في قسم شرطة ثان المنصورة بقيادة الرائد محمد مطر، رئيس المباحث، ومعاونيه النقباء عمار الجداوي، وأحمد أكرم، إلى أن توصلوا لتحديد كافة المتهمين وضبط أحدهم "أحمد.ع.ح" وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة وأن هناك آخرين اشتركوا معه، جاري ضبطهم.

 
Advertisements
المزيد عن: واقعة بلطجة الاعتداء على مواطن بالمنصورة اخبار مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الأرجنتين - أساسي
5
x
02:10
1
نيكاراجوا - أساسي
نيجيريا - أساسي
0
x
18:00
0
زمبابوي - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
2
x
15:00
1
ويلز
روسيا البيضاء
0
x
20:45
0
ألمانيا
بلجيكا
0
x
20:45
-0
كازاخستان
اليونان
0
x
20:45
0
إيطاليا
تركيا
0
x
20:45
0
فرنسا
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2019
الولايات المتحدة الأمريكية
1
x
17:30
2
الإكوادور
كوريا الجنوبية
0
x
20:30
0
السنغال