مصدر أمني يفجر مفاجأة عن طرفي واقعة البلطجة في وضح النهار بالمنصورة



وكثفت الأجهزة الأمنية من جهودها تحت ‘شراف العميد أحمد شوقي مدير مباحث مديرية أمن الدقهلية وفريق البحث في قسم شرطة ثان المنصورة بقيادة الرائد محمد مطر، رئيس المباحث، ومعاونيه النقباء عمار الجداوي، وأحمد أكرم، إلى أن توصلوا لتحديد كافة المتهمين وضبط أحدهم "أحمد.ع.ح" وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة وأن هناك آخرين اشتركوا معه، جاري ضبطهم.





قال مصدر أمني، بمديرية أمن الدقهلية، إن طرفي المشاجرة في الفيديو المتداول لثلاث أشخاص ملثمين يعتدون على مواطن في شارع قناة السويس بالمنصورة، مسجلين خطر وبينهم خلافات.وأوضح المصدر، أن "إيهاب.ا"، الذي تم الاعتداء عليه مسجل شقي خطر، وكان محبوسًا على ذمة قضية شروع في قتل وخرج من الحبس بتاريخ 3 يونيو 2019، بعد التصالح مع أطراف الواقعة، وأن الشخص المصاب دائم الخلافات ووقعت بينه وبين أحد المتهمين ويدعى "أحمد.ع.ح"، خلافات سابقة.وكشف الفيديو المتداول ظهور 3 أشخاص ترصدوا المجني عليه وانتظروا مرره من شارع قناة السويس، واستوقفوا السيارة التي كان يستقلها واعتدوا عليه بالضرب وأصابوه بطلق خرطوش في ساقه، وطعنات في أنحاء متفرقة من الجسم.وأشار المصدر إلى أن المجني عليه جرى نقله إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج، وتبين إصابته بكسر مضاعف بعظام الساق اليمنى مصحوب بتهتك وآثار طلق خرطوش، وتهتك بأنسجة وأوتار الرسغ الأيمن، وجرح قطعى بفروة الرأس وشرخ بعظام الجمجمة، وبعد عمل الإسعافات الأولية والفحوصات تم دخوله العمليات لإجراء التدخلات الجراحية المبدئية.