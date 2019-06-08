محمد هنيدي يكشف تفاصيل فيلمه الجديد
السبت 08/يونيو/2019 - 06:57 م
شيماء عطية
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كشف الفنان محمد هنيدي، عن تحضيره لفيلم ضخم يجسد فيه شخصية عقلة الأصبع، والعمل من إنتاج مصري، وتقوم بأعمال الجرافيكس شركات عالمية، ومن تأليف الكاتب عمر طاهر.
وكتب "هنيدي" عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لكل اللي سألوا مش هنشوفك في فيلم جديد استنوني في فيلم كبير جدا جدا جدا".
يذكر أن آخر أعمال هنيدي في السينما كان فيلم "عنترة بن بن بن شداد"، وفي التلفزيون مسلسل "أرض النفاق"، ويقدم حاليًا مسرحية "٣ أيام في الساحل" على مسرح كايرو شو.
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