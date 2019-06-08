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محافظ الدقهلية: 3 رحلات بالمجان في الأتوبيس النهري بنيل المنصورة (صور)

السبت 08/يونيو/2019 - 06:50 م
محافظ الدقهلية: 3 رحلات بالمجان في الأتوبيس النهري بنيل المنصورة (صور)
صورة من الحدث
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محمد كشك
 
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كلف محافظ الدقهلية الدكتور كمال جاد شاروبيم، بتنظيم ٣ رحلات ترفيهية مجانية للأتوبيس النهري بالمنصورة للترفيه علي المواطنين وتعريفهم برحلات وخطوط سير الرحلات ألنهريه ومميزاتها وسط أجواء احتفاليه بالعيد.

انطلقت الرحلات وجابت الـ ٤ مراسي وانتعشت بمرسي حديقة شجرة الدر تزامنا مع توافد المواطنين عليها وشارك في الإشراف علي سير الرحلات المهندس فؤاد النحاس مدير حدائق غرب المنصورة.

واستمر توافد مواطنى محافظة الدقهلية لليوم الثالث على الحدائق احتفالا بعيد الفطر المبارك، وحرص الأطفال والأسر على القيام بجولات ترفيهية بالمراكب النيلية المتواجدة على ضفاف النيل وخاصة بحديقة شجرة الدر التي تقع بشارع المشاية السفلية والمعروفة بحديقة "الغلابة"، لانخفاض سعر التذكرة وموقعها المتميز على النيل.

ومن جانبه كشف المهندس فؤاد النحاس مدير عام الحدائق بحى غرب المنصورة أن عدد زوار الحديقة وصل إلى 65 ألف زائر ما بين 31 ألف زائر أول أيام العيد وفى ثانى يوم توافد 26 ألف زائر ولا تزال الحديقة تستقبل زوارها لليوم الثالث والذي تجاوز عددهم حتى الآن 8 آلاف زار ومن المتوقع زيادة الإقبال في الساعات المتأخرة، مؤكدا أن الحديقة تستقبل زوارها حتى الواحدة مساء.

 

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