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"الأوقاف": صيام ستة أيام من شوال دليل قبول عملنا في رمضان

السبت 08/يونيو/2019 - 06:50 م
الأوقاف: صيام ستة أيام من شوال دليل قبول عملنا في رمضان
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هدى عبدالرازق
 
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قال الشيخ عطية محمد، من علماء وزارة الأوقاف، إن العلماء اختلفوا حول أيهما يتم صيامه أولا، بحيث هل يتم صيام ست أيام من شوال، أم قضاء ما علينا من أيام في رمضان بالنسبة للنساء، والمرضى.

وأشار "محمد"، خلال حواره بفضائية "الحدث اليوم"، اليوم السبت، إلى أن هناك فريق يرى أنه يجب صيام ست أيام من شوال أولا، لأننا مكلفين بصيامهم في شوال فقط، وهناك فريق يرى أنه يجب أن نبرىء ذمتنا ونصوم ما علينا من أيام أولا.

وأوضح أن الأولى وما اتفق عليه أكثر العلماء هو أن نقضي ما علينا من أيام أولا لنبرىء ذمتنا، ثم صيام 6 أيام من شوال.

ولفت إلى أن صيام ستة أيام من شوال سنة مستحبة، ودليل على قبول عملنا في شهر رمضان.
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