أمين الوحدة الإفريقية الأسبق: لهذه الأسباب العلاقات المصرية الإريترية قوية وراسخة

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قال السفير أحمد حجاج، أمين عام منظمة الوحدة الإفريقية الأسبق، إن العلاقات المصرية الإرتيرية تعود إلى عصور قديمة، حيث أن الفراعنة قاموا باكتشاف السواحل الإرتيرية، ولكن أثيوبيا قامت بضم إريتريا بعد الحرب العالمية الثانية، ولكن مصر ساعدت الشعب الإريتري على التحرر.



وتابع "حجاج"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ten"، مساء السبت، أن إريتريا لها أكبر ساحل على البحر الأحمر بالقرب من مدخل البحر الأحمر المتجه لقناة السويس، وهذا يوضح سبب أهميتها للأمن القومي المصري، لافتًا إلى أن مصر لعبت دورًا كبير في تنظيم الحدود بين إريتريا وأثيوبيا.



هذا واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم السبت الرئيس الإريتري أسياس أفورقي بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.



ويأتي اللقاء في إطار حرص مصر على التواصل والتنسيق المستمر مع أشقائها من القارة الأفريقية وتدعيم التعاون والتنسيق معهم في جميع المجالات، كما تعد العلاقات بين مصر وإريتريا من أكثر العلاقات الأفريقية تميزًا، ويمكن وصفها بالعلاقات الاستراتيجية المبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شئون الدول الأخرى.

