جريزمان يفجر مفاجأة عن مستقبله

فجر الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان مفاجأة حول مستقبله بعدما أعلن الرحيل عن أتلتيكو مدريد، في الصيف الجاري.





وقال جريزمان في تصريحات نشرتها صحيفة سبورت الاسبانية :"لن أبقى في أتليتكو مدريد، وحسمت مستقبلي وأعرف الآن الفريق الذي سألعب له في الموسم المقبل".





وتابع جريزمان في تصريحاته :"لم أقول أنني سألعب في ميامي".





وربطت تقارير صحفية إسبانية جريزمان بالانتقال إلى برشلونة في الصيف الحالي بعد الرحيل عن صفوف الروخيبلانكوس.