جريزمان يفجر مفاجأة عن مستقبله
السبت 08/يونيو/2019 - 06:42 م
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
فجر الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان مفاجأة حول مستقبله بعدما أعلن الرحيل عن أتلتيكو مدريد، في الصيف الجاري.
وقال جريزمان في تصريحات نشرتها صحيفة سبورت الاسبانية :"لن أبقى في أتليتكو مدريد، وحسمت مستقبلي وأعرف الآن الفريق الذي سألعب له في الموسم المقبل".
وتابع جريزمان في تصريحاته :"لم أقول أنني سألعب في ميامي".
وربطت تقارير صحفية إسبانية جريزمان بالانتقال إلى برشلونة في الصيف الحالي بعد الرحيل عن صفوف الروخيبلانكوس.
Advertisements