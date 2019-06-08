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جريزمان يفجر مفاجأة عن مستقبله

السبت 08/يونيو/2019 - 06:42 م
جريزمان يفجر مفاجأة عن مستقبله
جريزمان
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الفجر الرياضي
 
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فجر الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان مفاجأة حول مستقبله بعدما أعلن الرحيل عن أتلتيكو مدريد، في الصيف الجاري.

وقال جريزمان في تصريحات نشرتها صحيفة سبورت الاسبانية :"لن أبقى في أتليتكو مدريد، وحسمت مستقبلي وأعرف الآن الفريق الذي سألعب له في الموسم المقبل".

وتابع جريزمان في تصريحاته :"لم أقول أنني سألعب في ميامي".

وربطت تقارير صحفية إسبانية جريزمان بالانتقال إلى برشلونة في الصيف الحالي بعد الرحيل عن صفوف الروخيبلانكوس.
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