خلال مداهمات أمنية.. سقوط 12 تاجر مخدرات بالجيزة
السبت 08/يونيو/2019 - 06:38 م
إيمان عبد العاطي
Advertisements
Advertisements
واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.
وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي، واللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.
وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 14 متهما – 12 اتجار- 2 تعاطي وضبط بحوزتهم 980 جرام حشيش – 120 أقراص مخدرة –5 جرام استروكس.
وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.
وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي، واللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.
وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 14 متهما – 12 اتجار- 2 تعاطي وضبط بحوزتهم 980 جرام حشيش – 120 أقراص مخدرة –5 جرام استروكس.
وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.
Advertisements
المزيد عن: مديريه أمن الجيزة محافظة الجيزة سقوط 12 تاجر مخدرات بالجيزة سقوط 12 تاجر مخدرات حملة امنية
- خلال مداهمات أمنية.. ضبط 22 تاجر مخدرات بالجيزة
- خلال مداهمات أمنية.. ضبط 10 قطع أسلحة نارية بالجيزة
- خلال مداهمات أمنية.. سقوط 36 تاجر مخدرات بالجيزة
- خلال مداهمات أمنية.. ضبط 27 تاجر مخدرات بالجيزة
- خلال مداهمات أمنية.. ضبط 15 تاجر مخدرات وكيلو هيروين بالجيزة
- خلال مداهمات أمنية.. سقوط 18 تاجر مخدرات بالجيزة
- "حشيش وهيروين واستروكس".. سقوط 19 تاجر مخدرات في مداهمات أمنية بالجيزة
- قبل العيد.. سقوط 37 تاجر مخدرات وضبط 5 كيلو حشيش بالجيزة
- في أول أيام عيد الفطر.. سقوط 19 تاجر مخدرات في مداهمات أمنية بالجيزة
- في ثاني أيام العيد.. ضبط 7 تجار مخدرات في مداهمات أمنية بالجيزة