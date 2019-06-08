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بعد وفاة والده: سمير الوافي يعتذر عن الظهور التلفزي

السبت 08/يونيو/2019 - 06:37 م
بعد وفاة والده: سمير الوافي يعتذر عن الظهور التلفزي
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محمد وليد الجموسي
 
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أعلن الاعلامي سمير الوافي ، عن تأجيله ظهوره التلفزي للأسبوع القادم.
وقد اعتذر الوافي من جمهوره مؤكّدا ان وضعه النفسي بعد وفاة والده لا يسمح له بالعودة حاليا الى التلفزة من خلال برنامج "وحش الشاشة" بقناة التاسعة.
وقال في تدوينة على حسابه الرسمي "فيسبوك" : "الظرف الخاص الذي أمر به حاليا...وحاجتي إلى راحة قصيرة أعيد فيها ترتيب نفسي وإسترجاع معنوياتي بعد فاجعة وفاة الوالد...يجعلني أؤجل عودتي التلفزية أسبوعا آخر...سنلتقي في وحش الشاشة بعد أسبوع في حلقة قوية سأهديها إلى روح الوالد الذي كان المشاهد رقم 1...والمشجع رقم 1...ولكن أيضا كان يخاف عليّ من جرأتي...الله يرحمو ...
للأسف لن تحدثني أمي بعد الآن بالتفاصيل الشيقة...عن مشاعر وانفعالات وحركات ونظرات أبي وهو يشاهدني...ذلك موجع...لكن الحمد لله...لا يوجد أفضل من نجاحي لإرضاء أبي وهو في قبره...!"
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