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تعرف على تفاصيل أغنية محمد رمضان الجديدة

السبت 08/يونيو/2019 - 06:35 م
تعرف على تفاصيل أغنية محمد رمضان الجديدة
محمد رمضان
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الفجر الفني
 
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نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو في صفحته الرسمية على "إنستجرام"، يستعرض مقطعا من أغنيته الجديدة "بابا".

واعتبرت وسائل الإعلام أن هذا الفيديو، الذي يصور محمد رمضان وهو خارج من فيلته باتجاه سيارته الحديثة "اللامبورجيني" الحمراء، بمثابة برومو ترويجي لأغنيته الجديدة.

وعلق رمضان على الفيديو الذي نشره بنفسه: "بعد كليب أقوى كارت، ونمبر وان، والملك، وجيشنا صعب، ومافيا، والقمر، واللهو الخفي، انتظروا كليب، بابا قريبا".

وأضاف الفنان، الذي حصد متابعات جماهرية واسعة في شهر رمضان هذا العام لمسلسله "زلزال"،قائلا: "ملحوظة دي الأغاني اللي اتصورت بس مثل فيروس وبوم وغيرهم ماتعملهومش كليبات علشان كده ما كتبتهمش".
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