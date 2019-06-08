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رفع دراجات نارية مركونة بشارع مستشفي الصدر بالعمرانية

السبت 08/يونيو/2019 - 06:34 م
رفع دراجات نارية مركونة بشارع مستشفي الصدر بالعمرانية
أرشيفية
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إيمان عبد العاطي
 
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واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن الجيزة، حملاتها بشارع مستشفي الصدر، دائرة قسم شرطة العمرانية؛ لإزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المشاة والسيارات، وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم.

وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقيادات وضباط المديرية، واللواء حسن الدماطي مدير شرطة المرافق، وضباط إدارة شرطة المرافق بالإشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة والأمن المركزي بالجيزة ومسئولي المحافظة والحي، لرفع الإشغالات والمعوقات من الشارع وإعادة المظهر الجمالي له مرة أخري.

وتواجدت القوات بالمكان في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال البحث الجنائي عن ضبط سلاح ابيض – 2 دراجة بخارية - قضية مخدرات -2 مسجل خطر – وتنفيذ حكم مستانف – 7 جزئي- )

وبلغ الإجمالي 12 قضية مخالفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابات المختصة لتتولي التحقيقات، ووجه مدير الأمن بتعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة ومنع عودة الباعة الجائلين للمكان.
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