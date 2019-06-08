زيارة الأماكن الأثرية.. "بهزاد" يشعل تويتر بدعم السياحة المصرية

أطلق المدون الإماراتي إبراهيم بهزاد، حملة إلكترونية لدعم السياحة المصريةعلى موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، عن طريق نشره لمجموعة من الصور التي قام بإلتقاطها لمعالم مصر السياحية.

واحة عمر

بدأ بهزاد الحملة بنشر مقطع فيديو على صفحته الشخصية بموقع "تويتر"، من استراحة واحة عمر بطريق مصر اسكندرية الصحراوي، مقدمًا رسالة للشعب المصري ومؤكدا أن الوضع في مصر يسير من أفضل إلى أفضل.

رسالة الى الأشقاء الأعزاء في #مصر من استراحة واحة عمر على الطريق الصحراوي من #الاسكندرية الى #القاهرة



حفظ الله مصر و أدام عليها الأمن و الأمان و المزيد من التقدم و النجاح و الإستقرار .. #تحيا_مصر 🇪🇬#سأدعم_سياحة_مصر pic.twitter.com/6LaA4zc8ys

— إبراهيم بهزاد (@ibahzad) June 8, 2019

ونشر المدون الإماراتي مقطع فيديو، لكوبري استانلي على كورنيش الإسكندرية، وقت الغروب، وعلق: النفسية محتاجة اسكندرية وتشوف عينيا مية، مفعلا هاشتاج #سأدعم_سياحة_مصر.









محور روض الفرج ونشر إبراهيم بهزاد، مقطع فيديو له وهو يتجول على الممشى الزجاجي لمحور روض الفرج، معلقا على صفحته بموقع "تويتر"، " #سأدعم_سياحة_مصر #محور_روض_الفرج مشوار مشي على #كوبري_تحيا_مصر".









رسالة للمصريين وقام بتقديم إهداء للشعب المصري، بنشر مقع فيديو عن أبرز المشروعات التنموية التي تم افتتاحها في مصر خلال الفترة الأخيرة، معلقاً : "حفظ الله أرض الكنانة و أدام عليها الأمن و الأمان .. #تحيا_مصر".





إهداء الى الأشقاء الأعزاء في #مصر



حفظ الله أرض الكنانة و أدام عليها الأمن و الأمان .. #تحيا_مصر 🇪🇬 pic.twitter.com/v9W7sEGqlm — إبراهيم بهزاد (@ibahzad) June 8, 2019





تحيا مصر وكتب المدون الإماراتي على صفحته: "تحيا #مصر تحيا وعيونها تملي صاحية وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه، #تحيا_مصر حرة تحيا الف مرة تحيا مهما يجرا لنهاية الحياة"، ونشر مقطع فيديو ساحر لنهر النيل وسط القاهرة.





تحيا #مصر تحيا وعيونها تملي صاحية وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه#تحيا_مصر حرة تحيا الف مرة تحيا مهما يجرا لنهاية الحياة #القاهرة #سأدعم_سياحة_مصر pic.twitter.com/MNc7PUxnP2 — إبراهيم بهزاد (@ibahzad) June 8, 2019





معالم مصر السياحية كما قام بنشر مجموعة من الصور لعدد كبير من المعالم السياحية المصرية، مثل: " منطقة الحسين، قهوة اللورد في منطقة الجمالية - شارع المعز لدين الله، متحف قصر الأمير محمد علي، متحف قصر عابدين، محور روض الفرج، سوق خان الخليلي، المتحف المصري، فندق سان استيفانو بالإسكندرية، ضمن حملته سأدعم_سياحة_مصر.



















