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زيارة الأماكن الأثرية.. "بهزاد" يشعل تويتر بدعم السياحة المصرية

السبت 08/يونيو/2019 - 06:57 م
زيارة الأماكن الأثرية.. بهزاد يشعل تويتر بدعم السياحة المصرية
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أحمد هيكل
 
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أطلق المدون الإماراتي إبراهيم بهزاد، حملة إلكترونية لدعم السياحة المصريةعلى موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، عن طريق نشره لمجموعة من الصور التي قام بإلتقاطها لمعالم مصر السياحية.

                                    

واحة عمر

 

بدأ بهزاد الحملة بنشر مقطع فيديو على صفحته الشخصية بموقع "تويتر"، من استراحة واحة عمر بطريق مصر اسكندرية الصحراوي، مقدمًا رسالة للشعب المصري ومؤكدا أن الوضع في مصر يسير من أفضل إلى أفضل.

 

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