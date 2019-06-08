خاص| عمرو جمال و6 ملايين يحسمان صفقة الموسم للأهلي

علم "الفجر الرياضي" من مصدر داخل النادي الأهلي، أن مسؤولي النادي الإسماعيلي برئاسة محمود عثمان، اشترطوا الحصول على خدمات عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، لمدة عام على سبيل الإعارة و 6 ملايين جنيها مقابل التخلي عن خدمات محمود متولي لاعب الدراويش، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأضاف المصدر، أن اللاعب يرحب بإرتداء القميص الأحمر بالموسم الجديد، وهو ما أبداه خلال جلسه جمعته مع أمير توفيق المسؤول عن تعاقدات النادي، إلا أن شروط الدراويش جاءت صادمة، خاصة أن اللاعب على مشارف إنتهاء تعاقده.





وتابع المصدر، مجلس الأهلي سيحاول بكل تأكيد مراسلة الإسماعيلي مجددا، للوصول إلى اتفاق حول تخفيض قيمة الشروط، خاصة أن الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، متمسك بخدمات اللاعب لتدعيم صفوفه بالموسم الجديد.