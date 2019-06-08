ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

خاص| عمرو جمال و6 ملايين يحسمان صفقة الموسم للأهلي

السبت 08/يونيو/2019 - 05:39 م
خاص| عمرو جمال و6 ملايين يحسمان صفقة الموسم للأهلي
الاهلي
Advertisements
طباعة
محمد الصو
 
Advertisements
علم "الفجر الرياضي" من مصدر داخل النادي الأهلي، أن مسؤولي النادي الإسماعيلي برئاسة محمود عثمان، اشترطوا الحصول على خدمات عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، لمدة عام على سبيل الإعارة و 6 ملايين جنيها مقابل التخلي عن خدمات محمود متولي لاعب الدراويش، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف المصدر، أن اللاعب يرحب بإرتداء القميص الأحمر بالموسم الجديد، وهو ما أبداه خلال جلسه جمعته مع أمير توفيق المسؤول عن تعاقدات النادي، إلا أن شروط الدراويش جاءت صادمة، خاصة أن اللاعب على مشارف إنتهاء تعاقده.

وتابع المصدر، مجلس الأهلي سيحاول بكل تأكيد مراسلة الإسماعيلي مجددا، للوصول إلى اتفاق حول تخفيض قيمة الشروط، خاصة أن الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، متمسك بخدمات اللاعب لتدعيم صفوفه بالموسم الجديد.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الأرجنتين - أساسي
5
x
02:10
1
نيكاراجوا - أساسي
نيجيريا - أساسي
-
x
18:00
-
زمبابوي - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
-
x
15:00
-
ويلز
روسيا البيضاء
-
x
20:45
-
ألمانيا
بلجيكا
-
x
20:45
-
كازاخستان
اليونان
-
x
20:45
إيطاليا
تركيا
-
x
20:45
-
فرنسا
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2019
الولايات المتحدة الأمريكية
-
x
17:30
-
الإكوادور
كوريا الجنوبية
-
x
20:30
-
السنغال