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سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم السبت 8/6/2019

السبت 08/يونيو/2019 - 05:42 م
سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم السبت 8/6/2019
سعر الدولار أمام الجنيه
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الفجر الاقتصادي
 
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واصل سعر الدولار استقراره أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر اليوم السبت، وذلك استمرار لحالة الاستقرار التي شهدها الدولار في البنوك خلال ايام عيد الفطر المبارك وجاءت الأسعار في البنوك المصرية الحكومية والخاصة على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك اليوم

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامى

16.85 جنيه
 16.80 جنيه.

سعر الدولار الأهلي المصري

16.75 جنيه للشراء
16.85 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

16.70 جنيه للشراء
16.80 جنيه للبيع.

 سعر الدولار في بنك الإسكندرية

16.72 جنيه للشراء
16.82 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

 16.73 جنيه للشراء
16.83 جنيه للبيع
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