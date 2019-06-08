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أمير كرارة يواصل احتفاله بتصدر "كازابلانكا" للمركز الأول وسط جمهوره

السبت 08/يونيو/2019 - 05:35 م
أمير كرارة يواصل احتفاله بتصدر كازابلانكا للمركز الأول وسط جمهوره
أمير كرارة
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الفجر الفني
 
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يواصل النجم أمير كرارة، احتفاله بتصدر فيلمه الجديد "كازابلانكا"، للمركز الأول لإيرادات مارثون موسم عيد الفطر السينمائي مقتربا من تحقيق الـ 7 ملايين جنيها وذلك لليوم الثاني على التوالي حيث اصطحب منتج العمل وليد منصور لمشاركة الجمهور مشاهدة الفيلم ومتابعة ردود أفعالهم مساء أمس الخميس داخل سينما سيتي ستاز بمدينة نصر.

وعقب انتهاء العرض احتشد الجمهور وأحاط بـ "كرارة" لتهنئته ومشاركته التقاط الصور التذكارية بطريقة الـ "سيلفي" وسط آجواء من البهجة والابهار بالعمل.

يعد "كازابلانكا" من أهم الأفلام التي أنتجت فى السنوات العشرالأخيرة، سواء من حيث حجم الإنتاج، أو عدد النجوم العرب المشاركين فيه، إلى جانب مشاركة النجم العالمى التركى "هالت إرجنتش" بطل المسلسل التركى الشهير عالمياً "حريم السلطان"، والذى يشارك للمرة الأولى فى فيلم عربي

وحقق البرومو أعلى نسب مشاهدة على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعى، إذ حصد 12 مليون مشاهدة، ونال إشادات من النقاد والصحافة، نظرا لمشاهد الأكشن والمطاردات التى تم تنفيذها على يد فريق أكشن بلغارى، وينتظرالجمهور طرح الفيلم مساء يوم اليوم بجميع دور العرض.

فيلم "كازابلانكا" بطولة مجموعة كبيرة من النجوم منهم أميرة كرارة وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل ولبلبة ومحمود البزاوى وأحمد داش، ومن تأليف هشام هلال، وإنتاج وليد منصور وشركة سينرجى والطاهر ميديا برودكشن وإخراج بيتر ميمى.

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