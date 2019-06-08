"السعودية للكهرباء": رياح وعواصف أدت إلى حدوث انقطاعات محدودة في جازان

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قدمت الشركة السعودية للكهرباء، اعتذارها لمشتركيها في منطقة جازان، نتيجة حدوث بعض الانقطاعات المحدودة بسبب التقلبات الجوية التي شهدتها المنطقة.



وأوضحت "السعودية للكهرباء"، في تغريدة لها على تويتر، أن بعض المحافظات في منطقة ‫جازان تعرضت لانقطاعات محدودة نتيجة للرياح الشديدة والعواصف التي تشهدها المنطقة.



وأكدت الشركة، أنه يجري التعامل مع الانقطاعات ميدانياً عبر فرقها الفنية، وأشارت إلى أن الخدمة ستعود تدريجياً إلى مشتركيها المتضررين.