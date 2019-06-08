الصين تستعد للحد من صادرات التكنولوجيا إلى الولايات المتحدة

أفاد رئيس تحرير صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، اليوم السبت، بأن الصين تستعد للحد من بعض صادرات التكنولوجيا إلى الولايات المتحدة.

تشير تلك الإجراءات في حال تطبيق إلى أن بكين ترد على القيود التي فرضتها واشنطن على شركة "هواوي تكنولوجيز" الصينية بسبب ما وصفته بقضايا تتعلق بالأمن القومي.

وقال هو شي جين رئيس تحرير الصحيفة الداعمة للحزب الشيوعي الصيني على "تويتر" إن الصين "تبني آلية إدارة لحماية تكنولوجياتها الأساسية"، بحسب مانقلت "رويترز".

وأضاف "هذه خطوة رئيسية لتحسين نظامها كما أنها خطوة لمواجهة الحملة الأمريكية. وما أن تطبق فسوف تكون بعض صادرات التكنولوجيا إلى الولايات المتحدة خاضعة للتحكم".

ولم يذكر هو أي مصادر بعينها في تغريدته. وصحيفة "جلوبال تايمز" ليست صحيفة رسمية ناطقة بلسان الحزب الحاكم في الصين على الرغم من أنه من المعتقد أن آراءها تمثل أحيانا وجهات نظر زعمائه.

وفي الوقت الذي نشر فيه هو تغريدته ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) أن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ستنظم دراسة لتأسيس "نظام قوائم لإدارة أمن التكنولوجيا القومي".

تأتي تلك الأنباء بعد أسابيع من إدراج واشنطن شركة صناعة معدات الشبكات والهواتف الذكية هواوي في قائمة سوداء تحظر على الشركات الأمريكية مدها بالسلع والخدمات.