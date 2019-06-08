جورج سيدهم يحتفل بعيد ميلاده الـ 81 وسط عائلته وأصدقائه (صور)
السبت 08/يونيو/2019 - 05:19 م
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احتفل الفنان جورج سيدهم، بعيد ميلاده الـ81 بحضور عائلته وأصدقائه وعلى رأسهم الدكتورة ليندا زوجته ومجموعة كبيرة من الفنانين.
وحضر الحفل الفنان لطفي لبيب والإعلامي مفيد فوزي والإعلامي أسامة منير وشقيقا الفنان هاني رمزي المستشار أمير رمزي والدكتور إيهاب رمزي.
وولد جورج سيدهم في محافظة سوهاج عام 1938، وحصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة عين شمس عام 1961، وانطلقت مسيرته الفنية بفرقة "ثلاثي أضواء المسرح".
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