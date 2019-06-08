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منتخب أيسلندا يخطف فوزا غاليا من ألبانيا بتصفيات اليورو

السبت 08/يونيو/2019 - 05:32 م
منتخب أيسلندا يخطف فوزا غاليا من ألبانيا بتصفيات اليورو
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وكالات
 
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انتزع منتخب أيسلندا لكرة القدم فوزا صعبا من ضيفه منتخب ألبانيا 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا (يورو 2020).

ويدين المنتخب الأيسلندي بالفضل في هذا الفوز للاعبه يوهان بيرج جودموندسون في الدقيقة 22.

ورفع المنتخب الأيسلندي رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث، وتوقف رصيد منتخب ألبانيا عند ثلاث نقاط في المركز الرابع.
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