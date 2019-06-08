ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ضبط 39 قضية في حملات أمنية بالمنطقة الأثرية بالهرم

السبت 08/يونيو/2019 - 05:30 م
ضبط 39 قضية في حملات أمنية بالمنطقة الأثرية بالهرم
Advertisements
طباعة
إيمان عبد العاطي
 
Advertisements
واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري. 

وأسفرت جهود الحملة اليوم مجال البحث الجنائي عن ضبط بائع متجول – 5 خيال وجمال – سيارة بدون رخصة قيادة او تسيير – 30 حالة اشتباة – 2 جزئي وبلغ الإجمالي 39 قضية مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

Advertisements
المزيد عن: مديريه أمن الجيزة ليوم الاعادة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الأرجنتين - أساسي
5
x
02:10
1
نيكاراجوا - أساسي
نيجيريا - أساسي
-
x
18:00
-
زمبابوي - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
-
x
15:00
-
ويلز
روسيا البيضاء
-
x
20:45
-
ألمانيا
بلجيكا
-
x
20:45
-
كازاخستان
اليونان
-
x
20:45
إيطاليا
تركيا
-
x
20:45
-
فرنسا
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2019
الولايات المتحدة الأمريكية
-
x
17:30
-
الإكوادور
كوريا الجنوبية
-
x
20:30
-
السنغال