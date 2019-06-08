ضبط 39 قضية في حملات أمنية بالمنطقة الأثرية بالهرم

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري.





وأسفرت جهود الحملة اليوم مجال البحث الجنائي عن ضبط بائع متجول – 5 خيال وجمال – سيارة بدون رخصة قيادة او تسيير – 30 حالة اشتباة – 2 جزئي وبلغ الإجمالي 39 قضية مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



