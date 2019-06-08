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تصفيات يورو 2020.. كرواتيا تتخطى ويلز بثنائية

السبت 08/يونيو/2019 - 05:26 م
تصفيات يورو 2020.. كرواتيا تتخطى ويلز بثنائية
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وكالات
 
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فاز المنتخب الكرواتي لكرة القدم على ضيفه ويلز 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أوروبا (يورو 2020).

وسجل هدفي المنتخب الكرواتي جيمس لاورنس، لاعب منتخب ويلز، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 17 وإيفان بيريسيتش في الدقيقة 48 ، فيما سجل هدف منتخب ويلز ديفيد بروكس في الدقيقة 77.

ورفع منتخب كرواتيا رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد منتخب ويلز عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

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