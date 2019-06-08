بعد أن وصل لـ 100 جنيه.. "شعبة الخضروات" تكشف عن موعد تراجع سعر الليمون بالأسواق

قالت شعبة الخضروات والفاكهة في غرفة القاهرة التجارية، أنه متوقع أن يتراجع سعر الليمون بنسبة تصل لـ 40 % مطلع شهر يوليو المقبل، موضحة أن إنتاج الليمون "السلطان" سيظهر فى الأسواق خلال الفترة من 15 إلى 20 يوم خاصة إنتاج محافظات الصعيد.





وأشارت شعبة الخضروات والفاكهة، إلى أن إنتاج محافظة البحيرة بمجرد ظهوره فى الأسواق سيؤدى إلى هبوط الأسعار، لافتا إلى أن سعر كيلو الليمون يتراوح من 40 إلى 45 جنيه فى سوق الجملة، ولا يوجد محصول يكفى، الأمر الذى يجعل الطلب أكبر من المعروض ومن ثم حدوث ارتفاعات فى الأسواق ليصل سعر الكيلو لـ 100 جنيها.