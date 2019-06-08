إيرادات أفلام العيد.. كازابلانكا في المقدمة و"محمد حسين" يتذيل القائمة

تصدر فيلم «كازابلانكا» للفنان أمير كرارة إيرادات أفلام عيد الفطر بمبلغ 23 مليون و247 ألف جنيه حيث غرد منفردًا بإيراداته عن باقي الأفلام وجاء في المركز الثاني فيلم «الممر» للنجم أحمد عز بمبلغ 11 مليون و506 آلاف.





وفي المركز الثالث جاء فيلم «سبع البرمبة» للفنان رامز جلال محققًا 10 ملايين و498 ألفا، وفي المركز الرابع جاء فيلم «حملة فرعون» للفنان عمرو سعد بمبلغ 8 مليون و622 ألف جنيه، وتذيل القائمة فيلم «محمد حسين» للفنان محمد سعد محققًا مليون و957 ألف جنيه.





وحقق فيلم "كازابلانكا" أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية مرتين الأولى بمبلغ 6 ملايين و721 ألفا و308 جنيهات أول أيام عيد الفطر وتفوق على نفسه وكسر الرقم في ثاني أيام العيد محققًا 8 ملايين و51 ألفا و678 جنيهًا.



