ألمانيا تهزم الصين في مونديال السيدات

استهل المنتخب الألماني، مسيرته في كأس العالم للسيدات، بفوز صعب على نظيره الصيني بهدف دون رد، اليوم السبت، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول للبطولة.





وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، فيما سجلت جوليا جوين الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 66.





ورغم الصمود الذي أظهره المنتخب الصيني والفرص التي سنحت له من المرتدات السريعة التي شكلت خطورة كبيرة، مني الفريق بالهزيمة 0-1 وهي نفس النتيجة التي انتهت بها آخر مباراة سابقة بين الفريقين والتي أقيمت في أولمبياد 2016.





وفرض المنتخب الألماني سيطرته على مجريات اللعب منذ بداية المباراة، وحاصر المنتخب الصيني في منطقة الجزاء معظم الوقت.





وبدأت المحاولات الألمانية في وقت مبكر للغاية، إثر فرصة خطيرة في الدقيقة الثانية، لكن حارسة مرمى الصين أبعدت الكرة في الوقت المناسب.



