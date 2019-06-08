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مرور الجيزة تشن حملة مكبرة في نطاق المحافظة.. وتحرر 1771 مخالفة

السبت 08/يونيو/2019 - 05:23 م
مرور الجيزة تشن حملة مكبرة في نطاق المحافظة.. وتحرر 1771 مخالفة
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إيمان عبد العاطي
 
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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية. 

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير (639) مخالفة انتظار خاطئ، (167) متنوع، ضبط سائقين تحت تأثير المخدرات، حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، الصلاحية الفنية للسيارة، نـمــوذج 125، عدم استخدام حزام الأمان، التصالح الفوري، حملة السرفيس، وبلغ إجمالي المخالفات 1771 مخالفة مرورية. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.
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