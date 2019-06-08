مرور الجيزة تشن حملة مكبرة في نطاق المحافظة.. وتحرر 1771 مخالفة
السبت 08/يونيو/2019 - 05:23 م
إيمان عبد العاطي
Advertisements
Advertisements
شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.
وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير (639) مخالفة انتظار خاطئ، (167) متنوع، ضبط سائقين تحت تأثير المخدرات، حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، الصلاحية الفنية للسيارة، نـمــوذج 125، عدم استخدام حزام الأمان، التصالح الفوري، حملة السرفيس، وبلغ إجمالي المخالفات 1771 مخالفة مرورية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.
Advertisements
- تحرير 3862 مخالفة مرورية بالجيزة خلال 24 ساعة
- تحرير 2703 مخالفات مرورية بالجيزة خلال 24 ساعة
- تحرير 3268 مخالفة مرورية بالجيزة خلال 24 ساعة
- تحرير 2866 مخالفة مرورية بالجيزة خلال 24 ساعة الأخيرة
- تحرير 4 آلاف مخالفة مرورية في الجيزة
- تحرير 3318 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة في الجيزة
- خلال 24 ساعة الأخيرة.. تحرير نحو 3 آلاف مخالفة مرورية بالجيزة
- تحرير 3 آلاف مخالفة مرورية بالجيزة خلال 24 ساعة
- تحرير أكثر من 3 آلاف مخالفة مرورية في الجيزة خلال 24 ساعة
- تحرير 270 مخالفة مرورية متنوعة بالجيزة خلال 24 ساعة