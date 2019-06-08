ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

شاهد.. صورة نادرة من حفل زفاف الأمير هاري وميغان ميركل

السبت 08/يونيو/2019 - 05:20 م
شاهد.. صورة نادرة من حفل زفاف الأمير هاري وميغان ميركل
ميركل والامير هاري
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements

سُرّبت صور خاصة من زفاف الأمير هاري وميغان ماركل على إنستغرام وتويتر بعد أن استهدف مقرصنون كومبيوتر مصور زفافهما الرسمي.

فبحسب موقع “ذا صن” البريطاني، يُعتقد أن مئات الصور التي التقطها المصور أليكسي لوبوميرسكي في حفل الزفاف الملكي في مايو من العام الماضي، قد سُرقت من جهاز الكمبيوتر الخاص به بواسطة قراصنة محترفين.

وقال مصدر ملكي: “تم اختراق الحاسوب والإستحصال على الصور ثم تسريبها… وقد قام مسؤولون في قصر كنسينغتون في لندن بإجراء تحقيق فوري من أجل منع مشاركة أي صور على وسائل التواصل الاجتماعي”.

أما المصوّر لوبوميرسكي البالغ من العمر 43 عامًا، فهو مصور أزياء مشهور رافق دوق ودوقة ساسكس ووثّق كل من خطوبتهما وزفافهما بالإضافة الى عدد من المناسبات الخاصة.

يُذكر أن القصر الملكي البريطاني قد أصدر  ثلاث صور زفاف رسمية فقط، ويعمل قصر كنسينغتون على منع تداول أي من الصور أو مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

شاهد.. صورة نادرة من حفل زفاف الأمير هاري وميغان ميركل
Advertisements
المزيد عن: مسلسلات رمضان 2019 مسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان النادرة أقوى مسلسلات رمضان
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الأرجنتين - أساسي
5
x
02:10
1
نيكاراجوا - أساسي
نيجيريا - أساسي
-
x
18:00
-
زمبابوي - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
-
x
15:00
-
ويلز
روسيا البيضاء
-
x
20:45
-
ألمانيا
بلجيكا
-
x
20:45
-
كازاخستان
اليونان
-
x
20:45
إيطاليا
تركيا
-
x
20:45
-
فرنسا
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2019
الولايات المتحدة الأمريكية
-
x
17:30
-
الإكوادور
كوريا الجنوبية
-
x
20:30
-
السنغال