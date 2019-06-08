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رئيسة حى فيصل تتابع إنهاء أعمال النظافة بمدينة السلام بالسويس (صور)

السبت 08/يونيو/2019 - 05:20 م
رئيسة حى فيصل تتابع إنهاء أعمال النظافة بمدينة السلام بالسويس (صور)
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أبوبكر عبد المعز
 
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تابعت المهندسة فاتن إبراهيم رئيس حي فيصل، اليوم السبت، أعمال النظافة ورفع صناديق القمامة بمدينة السلام ١، كما تابعت أيضا أعمال رفع المخلفات والهيش والأشجار بشارع الجامعة بمدينة السلام.


أكدت المهندسة فاتن إبراهيم، استمرار أعمال النظافة بمدينة السلام ١ حى فيصل، وأعمال التجميل والنظافة، ويأتي ذلك في خطة رئاسة الحى لتطوير كافة المساكن والطرق بنطاق حى فيصل بناء على توجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس وبالفعل تم إنجاز أعمال التطوير والنظافة بعدد كبير من المدن بحى فيصل.

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