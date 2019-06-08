ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سيدات ألمانيا يحققن الرقم التاريخي لأمريكا

السبت 08/يونيو/2019 - 05:16 م
سيدات ألمانيا يحققن الرقم التاريخي لأمريكا
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
عادل المنتخب الألماني لكرة القدم للسيدات، اليوم السبت، الرقم القياسي لعدد الأهداف التي يسجلها أي فريق، على مدار مشاركاته في بطولات كأس العالم.

وسجلت اللاعبة جوليا جوين هدف التقدم 1/0 للمنتخب الألماني، في مرمى نظيره الصيني، اليوم السبت، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية، بالدور الأول لمونديال السيدات، المقام حاليا في فرنسا.

ورفع المنتخب الألماني بذلك رصيده إلى 112 هدفا، في تاريخ مشاركاته ببطولات كأس العالم للسيدات، متساويا مع نظيره الأمريكي، الذي كان منفردا بهذا الرقم القياسي.

ويستطيع المنتخب الأمريكي الانفراد مجددا بالرقم القياسي، إذا نجح في هز الشباك، في مباراته الأولى بالبطولة.

وخاض المنتخب الألماني اليوم مباراته رقم 40، في بطولات كأس العالم للسيدات، مقابل 43 للمنتخب الأمريكي، الفائز بلقب البطولة ثلاث مرات سابقة، مقابل لقبين لألمانيا.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الأرجنتين - أساسي
5
x
02:10
1
نيكاراجوا - أساسي
نيجيريا - أساسي
-
x
18:00
-
زمبابوي - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
-
x
15:00
-
ويلز
روسيا البيضاء
-
x
20:45
-
ألمانيا
بلجيكا
-
x
20:45
-
كازاخستان
اليونان
-
x
20:45
إيطاليا
تركيا
-
x
20:45
-
فرنسا
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2019
الولايات المتحدة الأمريكية
-
x
17:30
-
الإكوادور
كوريا الجنوبية
-
x
20:30
-
السنغال