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بلغاريا: اعتقال مراهق موالٍ لداعش

السبت 08/يونيو/2019 - 05:09 م
بلغاريا: اعتقال مراهق موالٍ لداعش
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وكالات
 
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أعلنت النيابة البلغارية، السبت، عن اعتقال فتى يبلغ من العمر 16 عاماً يحتمل أنه كان يعد لشن هجوم انتحاري في مدينة بلوفديف، إحدى العاصمتين الثقافيتين الأوروبيتين العام الجاري، وقد اعتنق الأفكار المتشددة عبر الانترنت على يد تنظيم داعش.

واعتقل المشتبه به الخميس الماضي في هذه المدينة، الواقعة على بعد 120 كلم من صوفيا، وضبطت معه مواد مختلفة كان يسعى لاستخدامها لتصنيع قنبلة منزلية الصنع.

وقال نائب المدعي العام ايفان جيشيف في مؤتمر صحفي بالعاصمة البلغارية إن "المعتقل بدأ في صنع عبوة ناسفة قد تعد قوية إلى حد ما، وأضاف إليها مسامير لزيادة تأثيرها التدميري".

ومن أجل صنع العبوة الناسفة، تلقى المشتبه به تعليمات من تنظيم داعش عبر تطبيق "تليغرام" للرسائل.

ويرى المحققون أن الشاب اعتنق الفكر المتطرف عقب زيارة مواقع متشددة على الانترنت في الأشهر الأخيرة، وتدرب بعد ذلك على أيدي عنصر من تنظيم داعش عرض عليه شرائط مصورة لهجمات انتحارية لتجهيزه لهذا النوع من العمليات.

وأطلق سراح المشتبه لكونه قاصراً، لكنه يخضع للرقابة في منزل والده كما يخضع لعلاج فريق من المتخصصين النفسيين الذي سيبحثون دوافع تشدده.
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