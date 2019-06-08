ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محلل: صفقة صواريخ إس 400 تضع تركيا وأمريكا على حلبة الصراع السياسي

السبت 08/يونيو/2019 - 05:09 م
محلل: صفقة صواريخ إس 400 تضع تركيا وأمريكا على حلبة الصراع السياسي
مداخلة/ فراس رضوان اوغلو - كاتب ومحلل سياسي
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
قال فراس رضوان اوغلو، الكاتب والمحلل السياسي، إن الصراع السياسي بين أمريكا وتركيا سيشتد في الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الرئيس التركي قد صرح من قبل أنه سيشارك روسيا في إنتاج صواريخ إس 400، مما يشكل هذا ضغطًا على الطرف الأميركي.

وأضاف رضوان، خلال مداخلته بالفقرة الإخبارية المذاعة على قناة الغد، أنه يجب على تركيا الكف عن عمليات التنقيب في منطقة شرق المتوسط، موضحًا أن تركيا لن تعترف بوحدات حماية الشعب الكردية بسوريا.

وأشار إلى أن الطرفان التركي والأميركي لديهم أوراق ضغط يستخدمها كل طرف للضغط على الأخر، لافتًا إلى أن الضغط الاقتصادي هو أخطر الكروت التي قد يلجأ إليها الطرفان.

يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، أمهلت تركيا حتى نهاية يوليو المقبل للتراجع عن شراء صواريخ إس-400 الروسية، يأتي هذا في حين قالت مجموعة روستيك الروسية الحكومية إنها ستبدأ تسليم أنظمة صواريخ إس 400 إلى تركيا خلال شهرين بعد أن أنهت إطلاع الخبراء الأتراك على إرشادات استعمالها.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الأرجنتين - أساسي
5
x
02:10
1
نيكاراجوا - أساسي
نيجيريا - أساسي
-
x
18:00
-
زمبابوي - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
-
x
15:00
-
ويلز
روسيا البيضاء
-
x
20:45
-
ألمانيا
بلجيكا
-
x
20:45
-
كازاخستان
اليونان
-
x
20:45
إيطاليا
تركيا
-
x
20:45
-
فرنسا
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2019
الولايات المتحدة الأمريكية
-
x
17:30
-
الإكوادور
كوريا الجنوبية
-
x
20:30
-
السنغال