محلل: صفقة صواريخ إس 400 تضع تركيا وأمريكا على حلبة الصراع السياسي

قال فراس رضوان اوغلو، الكاتب والمحلل السياسي، إن الصراع السياسي بين أمريكا وتركيا سيشتد في الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الرئيس التركي قد صرح من قبل أنه سيشارك روسيا في إنتاج صواريخ إس 400، مما يشكل هذا ضغطًا على الطرف الأميركي.





وأضاف رضوان، خلال مداخلته بالفقرة الإخبارية المذاعة على قناة الغد، أنه يجب على تركيا الكف عن عمليات التنقيب في منطقة شرق المتوسط، موضحًا أن تركيا لن تعترف بوحدات حماية الشعب الكردية بسوريا.





وأشار إلى أن الطرفان التركي والأميركي لديهم أوراق ضغط يستخدمها كل طرف للضغط على الأخر، لافتًا إلى أن الضغط الاقتصادي هو أخطر الكروت التي قد يلجأ إليها الطرفان.





يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، أمهلت تركيا حتى نهاية يوليو المقبل للتراجع عن شراء صواريخ إس-400 الروسية، يأتي هذا في حين قالت مجموعة روستيك الروسية الحكومية إنها ستبدأ تسليم أنظمة صواريخ إس 400 إلى تركيا خلال شهرين بعد أن أنهت إطلاع الخبراء الأتراك على إرشادات استعمالها.