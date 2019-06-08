توصيل مياه الشرب للأماكن المحرومة في الإسماعيلية

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية برئاسة اللواء حمدي عثمان بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وفريق براعم الخير للمشاركة المجتمعية توصيل مياه الشرب لعدد من التوابع والقرى المحرومة بنطاق المحافظة.





وقال رمضان السيد رئيس قرية المنايف التابعة لمركز ومدينة ابوصوير بمحافظة الإسماعيلية تم التواصل مع جميع الجهات الخدمية وبالتنسيق مع سيد النخيلي رئيس مركز ومدينة أبو صوير، ومحمد سليم رئيس شبكات مياه الشرب بابوصوير تم الانتهاء من إصلاح المحطة رقم 2 والمحطة تعمل حاليا بكامل طاقتها وتم التنسيق مع رئيس الشبكات لزيادة ضخ المياة من محطة ابوعياد والمحطة الكبري بأبوصوير لسرعة وصول مياه الشرب إلي قرية المنايف وتوابعها.



