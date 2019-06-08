نشرة حوادث "الفجر".. عاطل يقتل جارته وإحباط تهريب 18600 قرص كبتاجون
السبت 08/يونيو/2019 - 05:11 م
داليا عادل
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شهد الشارع المصري، اليوم السبت خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:
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